Nel 1984 una ’bomba’ d’acqua su Zattaglia

Il 21 giugno del 1984 il torrente Sintria esondò a Zattaglia riversando sulla strada e nelle case acqua, fango e detriti. Era stata una vera e propria ‘bomba d’acqua’ caduta nell’alto Brisighellese (il torrente nasce a pochi chilometri dalla frazione, a monte Romano) a trasformare il corso d’acqua, sempre a secco in estate, in un fiume impetuoso, uscito poi dall’alveo al centro della località all’altezza del ponte che immette alla provinciale Calbane che porta a Fognano. Intervennero mezzi dei vigili del fuoco e della Provincia per svuotare i locali allagati e ripristinare la circolazione.

A cura di Carlo Raggi