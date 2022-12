Nel 1985 la Nott de Bisò slittò a carnevale

Le prime cinque edizioni della ‘Nott de Bisò’, dal ‘64 al ‘68, si svolsero il 31 dicembre, secondo il senso originario collegato al rogo del Niballo, ovvero dei guai dell’anno in esaurimento. Nel 1969 la manifestazione non si tenne per la decisione degli organizzatori di fissarne lo svolgimento alla sera della vigilia dell’Epifania per dar così modo ai tanti giovani volontari dei rioni di trascorrere San Silvestro in modo diverso. Da allora la ‘Nott de Bisò’ si svolge il 5 salvo nel 1985 quando, per via del ‘grande nevone’, slittò addirittura al 9 febbraio, primo giorno di carnevale.

A cura di Carlo Raggi