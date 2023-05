Nel 1985 l’elettronica entra in Anagrafe

Il 22 aprile 1985 nei locali dell’ufficio anagrafe (all’epoca a palazzo Manfredi) venne inaugurata la procedura elettronica per il rilascio dei certificati, che fino a quel momento potevano essere stampati solo dopo che l’impiegato era entrato in possesso della matrice in metallo (una prima modernizzazione ne aveva reso possibile la ricerca in modo meccanico con i contenitori collegati a ingranaggi e catene). Il primo certificato (di nascita) fu rilasciato al sindaco Boscherini nella foto ritratto assieme al segretario generale Alteo Dolcini. Nel ’95 l’anagrafe si trasferì in via Naviglio.

A cura di Carlo Raggi