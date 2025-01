Nel 1987 una gigantesca idrovora sulla Canala

Nel febbraio del 1987 entrò in funzione il nuovo impianto idrovoro realizzato dal Consorzio di Bonifica sulla Canala, verso la pineta, poco a monte della canaletta dell’Anic e costato cinque miliardi di lire. Il gigantesco impianto era finalizzato alla gestione delle acque di un vasto comprensorio peraltro sofferente per il continuo abbassamento del suolo e per questo assoggettato spesso ad allagamenti. L’impianto di pompaggio fu realizzato con una quota dei fondi della ‘legge per Ravenna’ approvata nel novembre del 1980 e che stanziava 105 miliardi per opere per contrastare la subsidenza.

A cura di Carlo Raggi