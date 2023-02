Nel 1989 al Fontanone arrivò il semaforo

A dieci anni dalla canalizzazione dell’incrocio e in relazione all’aumento del traffico, l’8 aprile 1989 l’assetto dell’incrocio del Fontanone cambiò nuovamente, nel senso che divenne operativo l’impianto semaforico e il nuovo assetto della circolazione in via Volpaccino, a senso unico verso via Veneto. L’installazione del semaforo provocò la protesta di Italia Nostra che, correttamente, lamentava l’evidente abbruttimento dell’area monumentale. E dieci anni dopo, nel 1999, sull’incrocio fu realizzata la prima rotonda faentina (non perfetta perché uno degli assi stradali non è rallentato).