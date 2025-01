Nel 1990 corso Garibaldi chiuso per lavori

Nell’agosto del 1990 toccò a corso Garibaldi ad essere interessato dai lavori di smantellamento delle mattonelle di asfalto (il primo cantiere si era aperto a luglio in corso Saffi) montate appena un anno prima in tutta fretta in vista delle elezioni, e alla loro sostituzione. In appena 12 mesi la scarsa qualità del lavoro e il gran traffico aveva disastrato la pavimentazione. Fra il 1990 e il 1991 il rifacimento interessò tutti e quattro i corsi. Come mostra la foto, diversamente dalle sensibilità attuali, non era messo in campo alcun intervento per facilitare l’accesso ai negozi.

A cura di Carlo Raggi