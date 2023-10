Nel 1991 a Reagan la ‘caparela’ del Tribunato

Il 10 ottobre 1991 l’ex presidente Usa Donald Reagan ricevette nella sede degli uffici di rappresentanza a Los Angeles una delegazione faentina composta da rotariani e da appartenenti al Tribunato dei Vini. Reagan fu insignito del titolo di tribuno di Corte d’Onore e ricevette da Alteo Dolcini (nella foto c’è anche il tribuno Mario Erbacci) la ‘caparela’ e il collare tribunizio oltre a un piatto in ceramica opera di Werther Bosi in cui si staglia la Statua della Libertà e la scritta "Give always, never ask", traduzione inglese del motto della Società del Passatore "Sol da dè, gnit da dmandè".

A cura di Carlo Raggi