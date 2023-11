Nel 1991 il traghetto bloccato dall’alta marea

Il maltempo del 23 e 24 novembre 1991 nel Ravennate fu caratterizzato oltre che dalla pioggia, dal forte vento che aveva ingrossato il mare spinto in alto anche da una eccezionale marea. Condizioni che, come altre volte (e soprattutto il 4 novembre 1966), determinarono l’ingressione dell’acqua salata nei centri abitati del litorale da Milano Marittima a Marina di Ravenna. Qui alle 13 del 24 fu sospeso il servizio di traghetto perché, come si vede nella foto, la marea era così alta che sarebbe stato pericoloso per le auto salire la rampa del natante in evidente notevole pendenza.

A cura di Carlo Raggi