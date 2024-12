Nel 1996 tre conferme con l’Ulivo

Il 21 aprile del 1996 si svolsero le terze elezioni politiche di quell’ultimo scorcio di secolo. Il risultato premiò ampiamente la formazione dell’Ulivo al cui interno il Pds, ovvero l’ex Pci, risultò per la prima volta il primo partito in Italia e ovviamente anche nella provincia di Ravenna dove i consensi superarono il 39 per cento e dove vennero confermati alla Camera dei deputati Giordano Angelini (61,32 % nel collegio Ravenna-Cervia) ed Elsa Signorino (73,38 %, collegio Ravenna-Lugo) e al Senato (Ravenna-Argenta) l’ex giudice Piero Casadei Monti con il 62,49 % (tutti nella foto).

A cura di Carlo Raggi