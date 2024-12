Nel 1996 tre proposte per piazza del Popolo

Nel 1996 la pavimentazione di piazza del Popolo, a blocchi di ‘pesarese’ compiva 93 anni e li dimostrava tutti: dislivelli, sconnessioni, buche. In quell’anno giunse a compimento il progetto per il rifacimento della pavimentazione (e più in generale un intervento anche sull’arredo) e tre furono le soluzioni ipotizzate: guidane in ciottoli e mattoni posti in taglio; lastre di luserna e infine ripristino della pavimentazione in ‘pesarese’. I progetti furono presentati in ottobre dall’assessore Guido Ceroni e della Soprintendente Anna Maria Jannucci. Fu poi adottata la soluzione a luserna.

A cura di Carlo Raggi