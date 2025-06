Nel 1997 i lavori per allargare il molo di Marina

Nel maggio del 1997 iniziarono a Marina i lavori per allargare il molo guardiano, meta della tradizionale passeggiata domenicale, e portarla a 25 metri come previsto dal piano regolatore portuale. I lavori, nell’ambito di quel progetto redatto dal Genio civile opere marittime, interessarono il tratto compreso fra la sede del Circolo velico ravennate e il ‘Baretto’, vennero condotti da una serie di imprese con capofila la Cmc e prevedevano una spesa di undici miliardi di lire. L’intervento, previsto per la durata di un anno, si protrasse molto più a lungo (la foto è del febbraio 1998).

A cura di Carlo Raggi