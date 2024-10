Nel 1998 l’ambasciatore Usa in visita alla città

Il 25 aprile 1998 venne a Ravenna l’allora ambasciatore Usa in Italia Thomas Foglietta (a destra nella foto scattata in occasione dello scambio dei doni col sindaco Mercatali) accompagnato dal console generale di Firenze Louis Mc Call (a sinistra). Foglietta, di Filadelfia, sapeva molto di Ravenna ed era ansioso di visitarla perché, come spiegò, gliene parlava il maestro Riccardo Muti che per dieci anni aveva diretto la Philadelfia Orchestra. Col sindaco e il presidente della Provincia Albonetti l’ambasciatore si informò anche del polo chimico dove operavano aziende controllate da gruppi Usa.

A cura di Carlo Raggi