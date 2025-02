Nel 1999 Dario Fo, i bambini e la ‘Vera storia’

Il 10 aprile del 1999 al teatro Alighieri, il Premio Nobel Dario Fo (con Franca Rame) presentò il suo libro ‘Vera storia di Ravenna’ (il cui editore, Franco Cosimo Panini era presente sul palco) che in poche settimane necessitò di una ristampa.

Per l’occasione il sindaco Vidmer Mercatali annunciò di aver proposto Fo per la cittadinanza onoraria di Ravenna. In quel periodo Dario Fo stava anche portando avanti un lavoro che coinvolgeva i bambini delle scuole cittadine (quelli presenti in teatro furono chiamati sul palco) e gli studenti e i docenti dell’Accademia delle Belle Arti.

A cura di Carlo Raggi