Nel 1999 la città divisa da sbarre e binari

Nel corso del 1999 iniziarono le procedure per aprire i cantieri per la costruzione dei sottopassaggi ferroviari delle vie Boaria, Risorgimento e Medaglie d’Oro, previsti nel Piano regolatore del 1996. La foto mostra il passaggio a livello di via Medaglie d’Oro che, interessando la linea Adriatica e quella per Firenze, veniva chiuso decine di volte ogni giorno creando grossi problemi alla viabilità. In pratica la città, fino alla realizzazione delle opere, era sistematicamente divisa in due parti.

I lavori per il sottopasso di via Medaglie d’Oro si conclusero nel marzo del 2005.

A cura di Carlo Raggi