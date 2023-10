Nel 1999 nuova centrale elettrica all’Enichem

Taglio del nastro all’Enichem, la mattina di mercoledì 24 marzo 1999, per l’inaugurazione della riconvertita centrale elettrica secondo le tecnologie allora più avanzate. Si trattava di un impianto turbogas a ciclo combinato gas e vapore “caratterizzato da elevato rendimento e basse emissioni”, come sottolineò il presidente Enichem, Marcello Colitti, uomo di vasta cultura conosciuto come ‘il manager col papillon’ (è scomparso nel 2015), qui con il presidente della Regione, il ravennate Vasco Errani, il presidente della Provincia Gabriele Albonetti e il sindaco Vidmer Mercatali.

A cura di Carlo Raggi