"Nel 2023 ciclabili, lungomare e manutenzioni"

Il 2023 si preannuncia un anno di lavori per le opere pubbliche della località, nonostante le difficoltà che hanno ostacolato lo sviluppo negli ultimi tempi. Dopo due anni segnati da rallentamenti per Covid e ora l’aumento dei prezzi delle materie prime nonché, spesso, la difficile reperibilità delle stesse, si è costretti a rivedere la programmazione degli interventi in agenda. L’assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani spiega come è andato il 2022 che si avvia a conclusione e quali sono i progetti messi in campo per il nuovo anno che si appresta ad iniziare.

Assessore, quali lavori pubblici sono stati portati a termine nel 2022?

"Nel 2022 si è completato il viale Milazzo con la realizzazione del marciapiedi e della pista ciclabile. La messa in sicurezza di questa arteria era attesa da anni e finalmente, nonostante gli intoppi per il Covid e l’aumento prezzi per la difficile situazione economica, oggi si può raggiungere il lungomare senza impegnare la sede stradale. Altra opera che si concluderà nei prossimi mesi con la posa del ponte è il waterfront (il lungomare) di Milano Marittima dal canalino alla IX traversa. Queste sono sicuramente le opere principali del 2022 ma non dobbiamo dimenticare gli oltre due milioni di euro fino ad oggi spesi in manutenzioni stradali che diventeranno quasi 4 entro la fine dell’anno".

Quali sono invece i lavori che sono stati iniziati nel 2022 e che si stanno portando avanti attualmente?

"Nel 2022 sono partiti i lavori per la ciclabile della Bova che ci permetterà di raggiungere dal Porto il Centro visite delle Saline, in autunno i lavori di completamento del viale dei Mille e infine piazzale Premi Nobel a Pinarella".

Diverse risorse in arrivo dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) permetteranno interventi importanti. Quali i principali?

"Sono arrivati 6 milioni di euro che ci permetteranno di realizzare la ciclabile nelle Saline mettendo così in sicurezza il primo tratto della provinciale che va dalla rotonda alla Madonna della Neve, la torre d’avvistamento, il Museo delle acque il Rinnovo del Centro Visite e una valorizzazione del parco naturale".

Quali cantieri sono previsti per il 2023?

"Diversi importanti cantieri partiranno già da fine anno quello per la realizzazione della ciclabile del viale Volturno, lo Skate park, il secondo stralcio del lungomare fino ad arrivare alle XIX traversa, le manutenzioni del sottopasso Fusconi e quello della ciclabile di via Bova e, infine, le 2 nuove rotonde - quella di via Crociarone e quella importante per la nuova viabilità di via Milano dato che a febbraio è prevista l’apertura della strada che metterà in collegamento via Martiri Fantini e Via G. di Vittorio".

Entro la fine della legislatura cosa si può prospettare che avrà in più la città in termini di interventi pubblici terminati o già in cantiere?

"Sicuramente è da sottolineare lo sforzo sulle manutenzioni stradali. I milioni di euro spesi, per tentare di migliorare una situazione che si stava trascinando da anni, sono più che raddoppiati rispetto ai bilanci precedenti. Sicuramente c’è ancora tanto da fare e molti lavori non riusciremo a finanziarli ma l’attenzione sulla sicurezza e il decoro delle nostre strade e marciapiedi sono al primo posto della nostra agenda".

Ilaria Bedeschi