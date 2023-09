Nel 2024 il cantiere per piazza XIII Giugno

Il cantiere che si occuperà del rifacimento di piazza XIII Giugno partirà con il nuovo anno. Stavolta nessun altro rinvio. L’amministrazione ha deciso di agire, nonostante la controversia giudiziaria aperta nel 2017 - e non ancora chiusa - contro la società Foro Boario srl che, nel lontano 2009, ha realizzato i lavori. Dal febbraio del 2022 l’ingresso in buona parte della piazza è interdetto a causa dei ’movimenti’ anomali dell’asfalto, considerati pericolosi per la sicurezza dei cittadini e che, peraltro, si sono acutizzati dopo l’alluvione del maggio scorso. Grazie alla variazione di bilancio di 2 milioni di euro votata all’unanimità nell’ultima seduta del consiglio comunale, per la piazza si aprirà ora un nuovo capitolo. All’interno di quella cifra infatti sono compresi i 687.500 euro che serviranno ad avviare gli interventi legati al rifacimento dei sottoservizi, in particolare fogne e allacci, che si trovano sotto la piazza, risultati particolarmente danneggiati dall’alluvione attraverso i dati raccolti dalle video ispezioni effettuate. Al termine dell’operazione, la piazza, per la quale nel 2009 erano stati stanziati 450.000 euro poi diventati 712.550 per effetto dell’adeguamento dei costi di materie prime e bonifica del suolo, verrà quindi a costare, con l’ultimo stanziamento derivante dalla variazione di bilancio, 1.400.000 euro. L’avvio del cantiere è previsto a inizio 2024 per evitare problematiche e intoppi nel periodo natalizio. La versione finale del progetto sarà pronta a breve per avviare la fase esecutiva dopo l’approvazione da parte della Giunta.

Il rifacimento della piazza "porterà anche degli aspetti innovativi – spiega il sindaco Davide Ranalli –. Infatti prevede delle caratteristiche che non potevano essere contemplate quando venne realizzata, come le colonnine di ricarica elettrica e una sistemazione diversa del verde. La nostra intenzione è di incontrare tutti, dalla Consulta alle associazioni di categoria fino ai commercianti della zona per presentare il progetto. Stiamo arrivando all’ultimo miglio che ci consentirà di avviare i lavori per poter restituire una piazza finalmente degna di questo nome. Penso che l’unanimità del Consiglio comunale alla variazione di bilancio che contiene anche queste importanti risorse sia un segnale importante, pur nella diversità di vedute sulla storia di piazza XIII Giugno".

Oltre alla piazza, la variazione di bilancio approvata tiene conto di altri interventi, come la rotonda di via Piano Caricatore. Progetti di cui l’amministrazione darà conto a partire da lunedì quando, nel corso della riunione della consulta di Lugo Nord, saranno presentati il nuovo parco inclusivo del Tondo e la riqualificazione dell’area ex tamburello. "Sulla questione sottopassi di via Piano Caricatore e di Zagonara abbiamo scritto a Rfi per sapere a che punto siamo – aggiunge il sindaco –. In questi mesi abbiamo portato avanti un lavoro silenzioso. Dopo il dibattito di giovedì in consiglio comunale e l’approvazione unanime della variazione di bilancio siamo pronti a riprendere un’azione più incisiva". L’intenzione, da parte dell’amministrazione, è di organizzare a breve anche una sorta di ’tour’ fra i quartieri della città e le frazioni colpiti da alluvione e tornado per spiegare le novità legate alle risorse rese disponibili dalla Regione per compensare i danni del fortunale di luglio e per affrontare temi caldi come la pulizia dei fiumi, in particolare nelle località di Villa San Martino, San Lorenzo, Cà di Lugo, Giovecca e Passogatto.

Monia Savioli