Nel ‘58 i primi undicimila ettari di frutteti

Alla fine del 1958, in provincia la frutticoltura si estendeva su quasi 11mila ettari; le prime coltivazioni di albero da frutto risalivano ai primi del ‘900 nell’area di Massa Lombarda. Contemporaneamente nel dopoguerra si erano sviluppati gli stabilimenti per la lavorazione della frutta (manodopera prettamente femminile, la foto fu scattata a Bagnacavallo): in tutta la provincia ne erano operativi cinquanta con una capacità lavorativa di diecimila quintali giornalieri e una capacità frigo di 550mila quintali. La maggiore produzione riguardava le pesche, seguite da pere, mele e susine.

A cura di Carlo Raggi