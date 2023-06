Nel catalogo il viaggio calviniano nel cuore delle ‘Città invisibili’

"A Ravenna si vedono cose che non ci sono e non ne vediamo altre che invece sono presenti". Da questa descrizione ispirata al titolo dell’edizione 2023 di Ravenna Festival, ‘Le città invisibili’ che rende omaggio a Italo Calvino, Franco Masotti (in foto con Antonio de Rosa), tra i direttori artistici della manifestazione, ieri è partito per presentare il catalogo della manifestazione, il cui percorso oscilla tra invisibilità e visionarietà, remote antichità e architetture contemporanee percepite come rovine. A partire dalla suggestiva immagine di copertina, e cioè la centrale elettrica di Porto Corsini, progettata da Ignazio Gardella, nell’interpretazione onirica del fotografo Gian Luca Liverani. Tanti i contributi contenuti nel libro catalogo, dagli scritti di Alberto Giorgio Cassani che con il suo saggio ‘Le Ravenne fantastiche e invisibili. Da Sidonio Apollinare a Nicola Montalbini’ formula un suggestivo ‘invito al viaggio’ che disegna geografie nascoste o dimenticate.

E ancora i contributi di Sabina Ghinassi, Elisa Emaldi e Paola Novara, e gli scatti di Liverani appunto, Adriano Zanni e dei ragazzi del laboratorio fotografico guidato da Alessandra Dragoni e Gioia Gattamorta che regalano un’immagine inedita, originale, nascosta della città. Di quello che c’è e non vediamo.

E se Franco Gàbici scrive di ‘Mariola’, Oreste Bossini parla del rapporto di Calvino con la musica. E ancora contributi di Lorenzo Arruga, Maddalena Giovannelli, Floriana Amicucci e Tahar Lamri. Tra immaginari distopici, catastrofi assortite, fantasiose trasfigurazioni storiche, si situano i contributi di Nevio Galeati, la recensione di Luis Buñuel di ’Metropolis’ di Fritz Lang e l’intervista a Charlie Chaplin su ’Il grande dittatore’.

Claudio Chianura e Riccardo Bertoncelli non potevano invece che scrivere di Laurie Anderson e Frank Zappa. E ancora saggi di Marisa Ostolani e Sandra Patrignani su Grazia Deledda e di Federico Savini e Luca Doninelli su Giovanni Testori. Chiude un omaggio di Eraldo Affinati a don Lorenzo Milani.