"Nel conto va messa anche la Tari"

"Siamo ancora nella situazione di chi lavora per pagare gli aumenti delle utenze", sono le parole di Andrea Porcelli, titolare del ristorante Al 45.

Porcelli, quanto era l’importo dell’ultima bolletta dell’energia elettrica?

"A dicembre l’importo era di circa 4000 euro. Non ricordo quello esatto dello stesso periodo del 2021, ma si aggirava tra i 1400 e i 1500 euro. Quindi ben oltre il raddoppio. Ma non ci sono solo energia elettrica e gas".

Cos’altro c’è?

"Tre giorni fa è arrivata anche la Tari: 5500 euro, da pagare inoltre tutti insieme e nel giro di una decina di giorni. Era meglio pagarla nell’anno in corso ma in forma dilazionata. Anche perché, dopo le feste, questo è un periodo ‘morto’, dove però ci sono diversi pagamenti".

Cosa si aspetta dalla riduzione annunciata delle tariffe?

"Non lo so. A maggio avevo optato per il pagamento di una tariffa fissa per l’energia elettrica e il gas, ma si è trattato comunque di cifre molto alte, non oso immaginare cosa avrei dovuto pagare con un contratto a tariffa libera. Bisogna capire cosa si intende per riduzioni dei prezzi, se sono riferite alle materie prime o alle accise".

Ha aumentato ancora i prezzi a causa delle utenze così alte?

"No. Avevo ritoccato i prezzi a giugno, poi più niente. Ma si è trattato di ritocchi assolutamente non proporzionati agli aumenti che abbiamo subito. I ritocchi applicati coprono l’aumento delle materie prime, di sicuro non quello di gas ed energia elettrica".

a.cor.