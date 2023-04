Nel cortile della scuola media il leccio ‘Falcone’ per la legalità

Il Lions club Ravenna Dante Alighieri, con il presidente Giuseppe Savini, il 21 marzo scorso ha celebrato la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, giornata delle foreste e giornata della sindrome di Down, con una lezione agli studenti della scuola media ‘Alighieri’ di Lido Adriano. La lezione nella palestra della scuola ha coinvolto oltre 150 studenti e, dopo il saluto del dirigente Salvatore Metrangolo e del presidente Savini, ha visto gli interventi del vice prefetto Pierluca Castelli, dell’assessore Igor Gallonetto, del prof Gabriele Bazzocchi e dei carabinieri per la biodiversità sull’importanza del bosco per mitigare i cambiamenti climatici e del progetto ‘Adottiamo un albero’ con la consegna di 12 alberelli (6 lecci e 6 farnie) da piantumare nell’area della scuola da parte degli studenti. Al termine della mattinata c’è stata la piantumazione collettiva del leccio ‘Falcone’, donato dal Lions club Alighieri.