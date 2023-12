Nel fiume ritrovati i resti del ponte romano

Cinque manufatti di grandi dimensioni sono affiorati durante gli ultimi lavori di scavo nell’alveo del Lamone sotto il ponte delle Grazie. Per studiosi come l’ex docente universitaria ed ex ispettore onorario ai Beni archeologici Valeria Righini e per l’ex ispettore ai Beni storici e artistici Giorgio Cicognani si tratta di reperti collegabili al ponte romano sul fiume Lamone di cui non v’è traccia documentale, ma di cui nell’agosto del 2011 emerse, grazie al picco di siccità, una delle basi del pilone di sinistra, successivamente ricoperto dall’acqua e dal limo. Cinque manufatti che, una volta sottoposti ad analisi e studio, potranno contribuire a riempire un vuoto storico e a dare risposte a due interrogativi fondamentali, da una parte le caratteristiche tecniche del ponte e dall’altra la sua datazione. Ma per avviare questo percorso occorre prima ovviamente recuperare i manufatti che invece ormai da ormai un mese giacciono ancora lì, in due punti diversi, di qua e di là dall’alveo, vicino ai due piloni. "Ci rendiamo conto delle difficoltà del recupero anche perché occorre un mezzo adatto, viste le dimensioni e il peso, e forse non ve n’è immediata disponibilità però, come studiosi, non possiamo esimerci dall’esprimere preoccupazione per il tempo trascorso da quando sono venuti alla luce" evidenziano Righini e Cicognani i quali sottolineano come "il ritrovamento costituisce un evento di grande importanza storica per gli scenari che può aprire".

Lo stesso Cicognani a metà novembre si è messo in contatto con la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna che peraltro era già informata del rinvenimento e che già era in contatto con il Comune per decidere come procedere per il recupero.

Tre dei reperti sono stati depositati ai piedi della sponda sinistra del fiume, a pochi metri dall’acqua e due sono in analoga posizione, ma sulla sponda opposta. In particolare si tratta di due massi squadrati in materiale bianco, verosimilmente marmo, frammenti verosimilmente di una struttura portante molto grande, una stele alta oltre un metro lavorata allo scalpello con volute e scanalature, anch’essa in probabile marmo bianco e una colonna di circa due metri in marmo in parte liscio, modellata a esagono con tre facce più larghe delle altre tre, su una delle quali è scolpita una lunga serie di tacche, in successione quattro corte e una più lunga e una successione di numeri romani: evidentemente si tratta di un idrometro. Sull’altra sponda sono depositati un interessante pezzo di architrave lavorata, verosimilmente facente parte di una struttura portante del ponte, e un altro grande frammento. Anche questi manufatti sono in marmo bianco.

Sostanzialmente, a una superficiale visione, i cinque manufatti appaiono resti del ponte romano, poi sostituito da quello medioevale abbattuto dalle bombe degli alleati.

L’analisi dei manufatti potrà fornire elementi fondamentali per dare una risposta all’interrogativo principale: quando fu costruito il ponte? "Probabilmente venne eretto in epoca augustea, a cavallo fra il primo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo – azzarda Valeria Righini –. Ma è evidente che a risolvere l’enigma sarà lo studio del materiale, del manufatto, delle decorazioni" aggiunge. Poiché la via Emilia era stata completata fin dal 187 a.C. è possibile che il Lamone a Faenza, come anche altrove, fosse superato inizialmente con un ponte in legno e che la costruzione di quello in pietra sia stata contemporanea alla costruzione del ponte di Tiberio a Rimini (i lavori durarono sette anni, dal 14 al 21 d C.)

Annota Valeria Righini: "L’esistenza del ponte romano sul Lamone fino a ieri era testimoniata solo dal rinvenimento effettuato nell’agosto del 2011 quando, per l’eccezionale siccità, in certi tratti il Lamone restò privo di acqua e nei pressi dell’attuale ponte, un po’ a valle, emerse una piattaforma in lastroni tenuti fermi da graffe in piombo che evidentemente era l’appoggio di uno dei piloni". Il manufatto fu fotografato e poi, con il ritorno delle piogge e dell’acqua nel fiume, finì nuovamente sotto traccia.

