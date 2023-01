Nel garage spuntano 16 chili di droga, arrestato

Tutto è iniziato dal controllo di un gruppo di giovani che stavano fumando per strada ed è finito con l’arresto di uno di loro e il sequestro di circa 16 chili di hashish. È quanto accaduto a Faenza nella notte tra martedì e mercoledì scorso al netto della quale un venticinquenne di origine magrebina e con precedenti di polizia è finito in carcere in attesa di comparire davanti al gip Janos Barlotti del tribunale di Ravenna per l’udienza di convalida fissata per oggi.

Per i lui i guai si sono profilati all’orizzonte quando attorno alla mezzanotte una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia si è avvicinata a un chiosco della città manfreda in quello che avrebbe dovuto essere un normale servizio per il controllo del territorio. Attorno alla struttura c’erano alcuni ragazzi: ed è stato uno di loro, per ragioni non ancora del tutto chiarite, ad attirare l’attenzione dei militari con fragorosi fischi.

Inevitabile il successivo controllo dal quale è emerso che diversi dei presenti stavano fumando spinelli. Poco dopo nel risvolto dei pantaloni del venticinquenne sono stati trovati i primi 2,5 grammi di stupefacente.

Gli operatori dell’Arma hanno allora deciso di approfondire ulteriormente: e di lì a poco sono stati recuperati altri 208 grammi di hashish nascosti negli slip.

Le verifiche a quel punto si sono allora estese al domicilio faentino del giovane: una volta là, i carabinieri hanno trovato altri 200 grammi circa sotto a scatole da scarpe. Ma il grosso della droga sequestrata – 31 involucri per 15,6 chili complessivi – si trovava in un vano presumibilmente a uso garage. A quel punto per il ragazzo, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, è scattato l’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari gli hanno sequestrato pure 200 euro in contanti ritenendoli evidentemente frutto di attività illecita. Il pm di turno Lucrezia Ciriello ha infine deciso per la misura precautelare del carcere. Le altre persone che vivono con il venticinquenne, non risultano al momento coinvolte nei fatti contestati. Per quanto riguarda l’hashish finito sottochiave, oggi inizieranno in laboratorio le analisi chimiche. In ogni caso, se dovesse risultare di qualità diciamo ‘normale’, lo stupefacente, nella eventualità avesse raggiunto il mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare fino a 80-100 mila euro.

a.col.