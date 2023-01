Nel gennaio del 1985 temperature polari

Alle 4 del 5 gennaio del 1985 un improvviso tuono ruppe il silenzio della notte già parzialmente innevata; cambiò vento, dritto da nord e per ore fu tormenta di neve: al mattino ce n’erano 30 centimetri, compreso il litorale. Per due settimane il Ravennate registrò di nuovo temperature record fino a meno 20, la neve compressa e gelata rimase per giorni sulle strade, gli autotreni si fermavano perché il gasolio ghiacciava nel serbatoio.

Fra il 5 e il 20 gennaio i vigili del fuoco lavorarono per 1200 ore di straordinario per togliere il ghiaccio dalle case e dalla canaletta dell’acquedotto.

A cura di Carlo Raggi