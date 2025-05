Nel maggio del 1964 undici fanfare dei bersaglieri

Il 30 maggio 1964 venne inaugurato il ricostituito medagliere provinciale del corpo dei bersaglieri e per l’occasione convennero a Ravenna duemila ‘fiamme cremisi’ e centinaia di ex combattenti della Grande Guerra, delle campagne d’armi del Ventennio e della guerra di liberazione. Come era consuetudine per le manifestazioni militari dell’epoca, in piazza San Francesco l’allora cappellano militare di Ravenna, monsignor Mario De Marchi (già ufficiale dell’esercito del Regno) celebrò la messa al campo. Le undici fanfare convenute si esibirono poi in varie zone della città e nel forese.

A cura di Carlo Raggi