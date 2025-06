Nel mese di giugno concerto e mercatino

Il circolo Arci di Passogatto di via Passogatto 16 dà il via domenica alle 21 alla rassegna ’e Pas de’ Gat in musica’ con l’esibizione del gruppo rock riminese Carry On. Domenica 22 giugno, invece, partirà alle 8.30 del mattino e proseguirà fino al tramonto ’É marché rumagnôl d’na vôlta’, mercatino del riusco, del contadino e del biologico.

La giornata prevede varie iniziative a partire dalle 9, quando arriveranno a Passogatto i partecipanti della pedalata degli ’Amici della bicicletta’. Alle 12.30 si potrà pranzare, su prenotazione, ’A ca de’ purét’. Alle 15.30 prenderà il via la festa. L’utile dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza.