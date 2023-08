Nel mirino la ‘malamovida’ Più pattuglie e controlli

"Stroncare sul nascere episodi di malcostume, degrado e di delinquenza comune soprattutto nei lidi". Ravenna si prepara al Ferragosto e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica fa il punto sulle strategia di tutela del territorio. Saranno infatti potenziati i dispositivi di controllo e vigilanza da Marina di Ravenna a Cervia, da Milano Marittima ai lidi nord e sud. In particolare tutti i rinforzi estivi delle Forze di Polizia saranno concentrati nelle località balneari, mentre a presidio delle arterie maggiormente trafficate ci saranno Polizia stradale e Polizie locali. Sotto osservazione saranno anche le ex colonie a Tagliata e Pinarella di Cervia, con servizi ad hoc per contrastare le occupazioni e lo spaccio. I servizi di prevenzione si dislocheranno soprattutto nelle fasce serali e notturne, vicino agli stabilimenti balneari, dove recentemente sono stati segnalati episodi di vandalismo e di danneggiamento di auto da parte di soggetti peraltro già identificati.

Il prefetto Castrese de Rosa ringrazia tutte le Forze dell’ordine che opereranno in questo periodo di intensi movimenti, così come la Coop Spiagge di Ravenna e tutte le associazioni di categoria che "stanno collaborando attivamente per garantire la legalità e contrastare chi opera senza rispettare le regole, alimentando la concorrenza sleale. Il nostro obiettivo- ribadisce- è garantire il sano divertimento, senza eccessi e prevenendo fenomeni di microcriminalità".

Le attività pianificate nel Comitato provinciale hanno già consentito di identificare centinaia di persone, effettuare controlli mirati, sanzionare comportamenti vietati dal Codice della strada e sequestrare sostanze stupefacenti- Il dispositivo di sicurezza è stato rafforzato per incrementare la presenza sul territorio, concentrando i servizi di controllo con modalità interforze nelle aree più sensibili, così da scoraggiare vandalismo e malamovida. "Con questa strategia condivisa - conclude il prefetto - riusciremo a garantire ai cittadini, a turisti e villeggianti standard di sicurezza sempre più elevati per il prossimo periodo di Ferragosto".