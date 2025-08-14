Nel mirino per cattivi odori: "Interventi in programma"

Un nuovo incontro, avvenuto nella mattinata di ieri, ha permesso di fare chiarezza sugli interventi messi in atto dall’azienda agricola Benfenati di Zagonara per fermare l’emissione degli odori molesti che da settimane invadono le case di molti lughesi. Il problema, segnalato dai residenti soprattutto della zona a sud della città, sembra essere generato dalla miscela di esalazioni provenienti da porcilaia e biodigestore di proprietà dell’azienda.

Il 25 luglio scorso l’amministrazione ha incontrato per la prima volta la dirigenza delle Benfenati. In quell’occasione, l’azienda agricola si era data disponibile a mettere in atto una serie di correttivi che, fino alla scorsa settimana, non avevano però ancora prodotto effetti, al punto da indurre la sindaca, Elena Zannoni, a ipotizzare il ricorso alle vie legali. Poi, ieri mattina, il chiarimento. "L’azienda si è subito attivata dopo le prime segnalazioni del 9 giugno scorso – sottolinea il direttore, Davide Bacchiega –. Ha poi ribadito il suo impegno nel tentare di risolvere il problema durante l’incontro del 25 luglio scorso. In questi 20 giorni sono stati fatti molti passi avanti e di questo abbiamo informato la sindaca. Nei prossimi giorni illustreremo tutti gli interventi programmati. Per farlo attendiamo anche i risultati delle due ispezioni che l’Arpae ha effettuato nel frattempo".

L’azienda agricola solleva però alcuni dubbi sulla reale origine degli odori che hanno scatenato tante lamentele: "Anche se non siamo certi di essere noi a produrre gli odori molesti, la proprietà ha deciso di agire comunque per capire l’origine del disagio, riducendo nel contempo la produzione nonostante il rischio di perdite economiche – prosegue Bacchiega –. Lo ha fatto per tutelare il territorio in cui opera dal 1950 e per sgomberare il campo da ulteriori dubbi. Se, dopo le azioni previste, gli odori non spariranno, allora evidentemente l’origine è altrove".

L’azienda ha deciso di muoversi in modo mirato, affidandosi alle valutazioni di tecnici. "Il primo obiettivo è stato quello di capire cosa stesse succedendo, e per questo – precisa Bacchiega – ci siamo rivolti a degli esperti. Ovviamente per effettuare tutte le indagini necessarie serve tempo. Poi abbiamo indagato con l’intento di individuare le possibili cause, per passare poi al rallentamento della produzione che, nonostante il danno economico, permetterà di capire se la produzione del cattivo odore è da attribuire ad un effetto sinergico".

La presentazione dei correttivi e delle strategie messe in atto dalla Benfenati avverrà, nelle prossime settimane, di concerto con l’amministrazione.

Monia Savioli