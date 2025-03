Nel nome di Antonia Gentili. Ora un premio ne onora la memoria

Impossibile dimenticare Antonia Gentili, storica responsabile delle relazioni esterne della Cna. E così, in occasione del quinto anniversario della sua scomparsa, la Cna ha istituito un concorso scolastico dedicato al giornalismo e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori della provincia di Ravenna, con l’intento di ricordare Antonia attraverso il suo lavoro e i suoi interessi. E ieri il Premio ’Cna Antonia Gentili–Giornalisti in classe’ è giunto al suo atto finale.

L’iniziativa si è aperta con un emozionante video in cui Antonia è stata raccontata e ricordata attraverso le testimonianze di amici e colleghi. Sono intervenuti il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia, la presidente della Provincia Valentina Palli, il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, Matteo Leoni, presidente della Cna di Ravenna e Massimo Mazzavillani, direttore della Cna di Ravenna. A seguire si è dato spazio alla presentazione dei progetti degli studenti che hanno partecipato al premio.

La giuria, presieduta da Silvestro Ramunno, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e composta da Andrea Degidi capocronista de ’Il Resto del Carlino’ edizione di Ravenna, Carmelo Domini vicedirettore del ’Corriere Romagna’ e Manuel Poletti direttore di ’SettesereQui’ ha valutato gli elaborati presentati.

Ad aggiudicarsi il premio è stato un gruppo di studentesse e studenti della classe 5F dell’IIS ’Tonino Guerra’ di Cervia che ha presentato un videoracconto su Lugo, il suo centro storico e i principali luoghi di aggregazione per i giovani e non solo. L’elaborato si è distinto per l’idea narrativa, il montaggio con filmati storici e video tratti dai social e per il linguaggio fresco, vivace e contemporaneo.