Nel nome di Marescotti Da novembre l’Accademia

Seguendo gli insegnamenti e la filosofia che gli erano propri, riparte ‘Accademia Marescotti’, il lavoro di formazione attoriale avviato nel 2017 da Ivano Marescotti. Dall’11 novembre, nella sua Bagnacavallo, nell’Antico Convento San Francesco, che accoglierà per 16 weekend (per 270 ore complessive di lavoro), sino a un massimo di 25 allievi dai 18 anni in su. La scuola riapre grazie all’impegno della moglie, Erika Leonelli.

"La mia idea di continuare – racconta – nasce da un desiderio stesso di Ivano, da un progetto che avevamo già avviato insieme. Purtroppo, non ne ha avuto il tempo, ma avrebbe voluto fare qualcosa di diverso rispetto al passato, arricchendo l’offerta formativa e rendendolo di livello professionale in ambito teatrale, cinematografico e televisivo. Il format è lo stesso, per consentire la partecipazione degli allievi che vengono anche da più lontano. Accetteremo principianti purché maggiorenni e attori alle prime armi che hanno bisogno di una ‘palestra’ in cui allenarsi e prepararsi al meglio per i provini. Il risultato è un’accademia di alta qualità, a un prezzo tutto sommato contenuto, come sarebbe piaciuto a Ivano che, per credo politico, teneva all’apertura a tutti, avendo sempre per filo conduttore la serietà e la professionalità". La direzione artistica è affidata all’attrice ravennate Paola Baldini, con esperienza decennale nell’insegnamento, che curerà le lezioni di recitazione teatrale, movimento scenico e dizione.

"Conoscevo Ivano e sono molta grata per questa bellissima opportunità – afferma Baldini –. In uno dei nostri ultimi incontri casuali, Ivano mi parlò di quanto si fosse appassionato all’insegnamento, com’era capitato anche a me. Perché insegnare costringe a riflettere su certi meccanismi e anche da questo c’è molto da imparare". Tra i docenti anche Domenico Cioffi per la recitazione cinematografica, Valentina Cortesi per l’insegnamento dell’uso della voce e Olimpia Vivarelli, logopedista esperta in voce artistica. Gli allievi avranno inoltre l’occasione di interagire con figure importanti del cinema e del teatro italiani come Tommaso Ragno, Sonia Bergamasco, Elena Bucci e Lucia Vasini, che condurranno masterclass all’interno dei fine settimana di lezione. Resta invariata anche la collaborazione con l’agenzia di Maria Vittoria Grimaudo a Roma, con possibilità di casting per i migliori allievi. "Credo che Ivano ne sarebbe contento – aggiunge Erika Leonelli –. Ci teneva tanto alla sua scuola. Ricordo che negli ultimi giorni di vita gli era capitato di parlarne, preoccupato del ‘dopo’". Molto vivo è ancora l’affetto dei suoi allievi che il prossimo 7 settembre si esibiranno a Russi. Info: [email protected] e 347-3781889.

Roberta Bezzi