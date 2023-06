Nel peschereccio 330 chili di vongole in più, sequestrate

I militari della capitaneria di porto di Ravenna hanno sequestrano 330 chili di vongole pescate illecitamente in quanto oltre la quantità consentita. Il comandante del peschereccio è stato inoltre sanzionato: rischia una multa da 1.000 a 6.000 euro. Il controllo è scattato all’alba all’arrivo in banchina. L’imbarcazione, appartenente alla tipologia delle draghe, avrebbe potuto pescare nella giornata un massimo di 400 chili di vongole, in base al piano di gestione del consorzio di iscrizione: tuttavia i militari ne hanno rinvenuto un notevole quantitativo in più ben riposto all’interno di un vano chiuso.