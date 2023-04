Nel Piano territoriale non c’è traccia della cava

A diciott’anni dalla sua istituzione quale Parco regionale, la Vena del Gesso ha finalmente un proprio Piano territoriale: il documento è stato reso pubblico ieri sul sito dell’Ente Parchi Romagna, dove rimarrà per sessanta giorni in modo che sia possibile per chiunque presentare osservazioni sul suo contenuto. Chi credeva di trovare in quella serie di documenti le indicazioni su come dovrà apparire la Vena del Gesso nei prossimi decenni rimarrà deluso: sul tema più spinoso, e cioè quello riguardante l’eventuale ampliamento della Cava di Monte Tondo, l’Ente Parchi ha deciso di glissare, affidando la questione interamente al Piano per attività estrattive attualmente fermo sulle scrivanie della Provincia. Sarà quest’ultima a decidere se l’attuale termine ultimo delle estrazioni – fissato al 2024 dopo due successive proroghe – potrà essere ampliato oppure no.

Nell’elencare la serie delle grotte "direttamente intercettate dall’attività di cava con pesanti ripercussioni sull’idrologia sotterranea e di superficie", e di quelle "non direttamente intercettate ma che hanno comunque subito alterazioni dell’idrologia sotterranea", l’Ente Parchi preferisce non prendere posizione circa le azioni da intraprendere. Il parco infatti "si propone l’obiettivo di inserire tutte le cavità sopra citate in zona B (dunque dentro il perimetro oggetto di tutela, ndr)", ma solo "alla dismissione dell’attività estrattiva", per la quale non indica alcuna finestra temporale. Si tratta di una modifica chiesta direttamente dalla Saint-Gobain – multinazionale titolare della cava – dal Comune di Casola Valsenio, da Cna e Confindustria, parte dei contributi inviati dai portatori d’interesse. Eppure nel piano territoriale lo studio finanziato dalla Regione nel 2020 – quello che indicò come rotta da seguire la non espansione della cava – è citato diffusamente: a non essere citati sono i risultati dello studio, che appunto consigliò l’ormai noto ‘scenario B’, coincidente con il non allargamento della cava e con la non espansione della quantità di quintali di gesso estraibili in base alle leggi vigenti. Per l’Ente Parchi non si tratta certo di una dimenticanza ma di una chiara scelta gestionale, che rappresenta un deciso cambio di rotta rispetto alla precedente direzione, quella a firma del biologo Massimiliano Costa, che era invece andata nel senso di circoscrivere sempre più l’ambito dell’attività estrattiva, anche grazie all’inserimento della Vena nella Rete Natura 2000.

Negli ultimi due anni la sensibilità delle amministrazioni locali nei confronti della Vena del Gesso è però cambiata molto: davanti alla richiesta pressante di non porre limiti all’attività estrattiva l’Ente Parchi alla fine ha alzato bandiera bianca; nella serie di documenti non sono presenti accenni a qualsivoglia termine ultimo dell’attività di cava. Chi non si è ancora arresa è la Regione. Il Servizio Parchi dell’Emilia Romagna si è infatti battuto perché il limite dell’area contigua alla cava non si spingesse oltre il perimetro delle attuali escavazioni. "Si ritiene sia compito del Piano prevedere la cessazione dell’attività estrattiva e la conseguente data di chiusura del polo. Il confine settentrionale della subzona – fa notare la Regione in una delle sue osservazioni – oltrepassa sensibilmente il limite del Piae attuale e quanto realmente concesso, ed ingloba tra l’altro vari habitat di interesse comunitario". La Regione insomma avrebbe voluto vedere nero su bianco una ‘linea del Piave’ in corrispondenza dell’attuale area di cava, oltre la quale le estrazioni non potessero spingersi: così non è stato. La subzona si estende infatti ben oltre l’attuale perimetro di cava. Nella prima stesura del Piano, fa inoltre notare la Regione, si registrava inoltre "l’assenza di qualsiasi citazione in tutti i documenti di Piano della candidatura Unesco della Vena del Gesso". Non è chiaro se si fosse trattato di distrazione o se invece la candidatura a Patrimonio dell’Umanità non goda più dell’iniziale sostegno; la svista certo non è passata inosservata, al punto che nella seconda stesura del documento vi è stato in parte posto rimedio. Fra chi ha avuto da ridire c’è stata anche la Soprintendenza: "i principali siti archeologici del Parco sono costituiti dagli insediamenti ipogei", fanno notare le Belle Arti. "Nonostante la rilevanza archeologica di tutto il contesto del Parco, oggetto di numerosissimi studi e ricerche, nella documentazione conoscitiva e tecnica l’analisi e le proposte gestionali in merito al patrimonio archeologico appaiono poco presenti". Il Parco che dovrebbe tutelare un sistema di grotte oggetto di ricerche da vari secoli è insomma accusato di non difenderle abbastanza.

Filippo Donati