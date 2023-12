Nel presepe meccanico spunta l’azdora

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno a Barbiano torna la magia del presepe. In una cappella della grande chiesa arcipretale dedicata a Santo Stefano domenica 10 dicembre verrà infatti presentata la seconda edizione del presepe meccanico di Barbiano. Gli autori di questa nuova realizzazione sono Domenico Guerra, Giovanna Donati, Silvana Taroni, Giancarlo Franzoni, Donata Samorini, Antonia Randi e Luigi Conti. "La particolarità del nostro presepe, che ha riscosso successo l’anno scorso – spiega Luigi Conti che ha coadiuvato i volontari realizzatori –, è dovuta al fatto che tutto è basato sui mestieri della Romagna (il fornaio, la macelleria, il verduraio, il falegname, il pescivendolo). Inoltre – prosegue Conti – hanno riscosso curiosità anche alcuni particolari delle casette che rappresentano caratteristiche fondamentali nella realtà delle case romagnole, come per esempio i caminetti delle cucine".

Nel presepe di quest’anno sono stati aggiunti altri vecchi mestieri come il fabbro, il bottaio e l’azdora che spazza e pulisce la casa. Quello che però è stato apprezzato dai visitatori l’anno scorso sono i particolari dei prodotti e cioè le verdure, i pesci, la frutta e soprattutto i pezzi di carne nella macelleria. Tutti realizzati a mano da Conti con paste plasmabili e poi dipinte con colori acrilici. Le statuette sono di terracotta fisse e in movimento ma sempre vestite con tessuti veri. "Le casette – conclude Luigi Conti – sono state tutte costruite con legno di scarto, raccolto nelle foci dei fiumi o nelle spiagge. Realizzate con cura e successivamente sabbiate e verniciate. Il resto, montagne, deserto, cascate, sono abbellimenti che i vecchi presepisti di Barbiano ci hanno insegnato". Domenica 10 dicembre alle 17 la corale di Santo Stefano di Barbiano si esibirà nel tradizionale concerto di Natale, successivamente anche i bambini del catechismo canteranno alcune canzoni natalizie. Nell’intervallo tra i due tempi musicali, alle 18, è prevista l’inaugurazione del presepe meccanico. Lo scopo dell’evento (a offerta libera) è di raccogliere fondi per la parrocchia. Sarà allestito anche all’interno della chiesa il tradizionale mercatino di Natale. Il presepe e il mercatino saranno aperti: il sabato dalle 15 alle 18, la domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, fino a domenica 7 gennaio.

Daniele Filippi