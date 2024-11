Nel ricordo di Enrico. Donazione a Dermatologia

Ieri si è svolta la cerimonia di ringraziamento e consegna di un assegno di quattromila euro a favore del reparto di Dermatologia di Ravenna da parte della famiglia Gobbi. I donatori sono Francesca Minotti e Paride Gobbi, genitori di Enrico (nella foto), scomparso prematuramente poco più di tre anni fa a causa di un melanoma metastatico. Ogni anno Francesca e Paride organizzano un torneo di beach tennis in memoria di Enrico e anche quest’anno hanno voluto devolvere il ricavato alla Dermatologia di Ravenna, dove il figlio è stato accolto e assistito durante il suo percorso di cura.

Alla cerimonia erano presenti la dottoressa Francesca Bravi, direttrice sanitaria dell’AUSL della Romagna, la dottoressa Costanza Martino, direttrice del Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, e la dottoressa Michela Tabanelli, direttrice dell’unità operativa di Dermatologia di Ravenna che ha assistito Enrico durante il suo percorso di cura, e il personale medico e infermieristico del reparto. "Per il terzo anno consecutivo – hanno dichiarato i genitori di Enrico –. siamo riusciti ad organizzare questo torneo di beneficenza in memoria di Enrico e speriamo di poter continuare a ripetere l’evento anche nei prossimi anni. Siamo felicissimi di poter contribuire all’acquisto di nuovi macchinari per il reparto perché sappiamo che una diagnosi precoce può salvare la vita a tante persone. Ringrazio la dottoressa Tabanelli per aver voluto dedicare la sala d’attesa ad Enrico perché qui lui si è sempre sentito accolto, segno che la differenza nel percorso di cura la fa non solo l’ambiente ma anche e soprattutto le persone".