Nel segno dei Matia Bazar

Alle 21 di stasera, al ristorante Monte Brullo di Faenza, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale saranno i protagonisti di un concerto dedicato ai Matia Bazar. La loro versione di ’Vacanze romane’, uno dei pezzi più noti del gruppo, che ha compiuto quarant’anni, regala il nome del tour che farà tappa stasera nel locale di via Santa Lucia dove risuoneranno la voce inconfondibile di Silvia e la chitarra di Carlo, due fra i più noti membri della storica band nata a Genova nel 1975.

Carlo Marrale, cofondatore e coautore di tutte le loro canzoni più famose, incontra la magia di Silvia Mezzanotte, front woman per più di dieci anni dei Matia Bazar, in uno spettacolo coinvolgente in cui i due musicisti, proprio in virtù dell’essere stati entrambi parte della band seppur in formazioni diverse, rivelano una sorprendente affinità artistica e umana come se cantassero insieme da sempre.

Scorreranno così le canzoni più note del gruppo, come ’Stasera che sera’, ’Per un’ora d’amore’, ’Solo tu’, ’Mister Mandarino’, ’C’è tutto un mondo intorno’, ’Che male fa’, ’Ti sento’, ’Dedicato a te’ e ’Brivido caldo’ sino a ’Messaggio d’amore’, che ha visto i Matia Bazar con la voce di Silvia Mezzanotte trionfare per la seconda volta al Festival di Sanremo nel 2002, mentre Carlo Marrale lo vinse con loro nel 1978 con ’E dirsi ciao’.

Info e prenotazioni: 338-8811963 e 349-4461825.