Nel segno di Gianni Rodari

Fino al 28 gennaio, l’istrionica illustratrice riminese Marianna Balducci mette in mostra due libri foto illustrati editi da Sabir Editori. ‘La vita nascosta delle cose’ e ‘100 bambini – un omaggio a Gianni Rodari” saranno esposti al centro culturale ‘Venturini’ di Massa Lombarda. Il 25 gennaio, festa di San Paolo, ci sarà la possibilità di partecipare alla lettura e al laboratorio dell’artista.

Marianna Balducci è laureata in moda, lavora a progetti pubblicitari e per l’editoria per bambini e ragazzi. Il disegno è il suo mestiere, il suo strumento preferito per comunicare e per esplorare il mondo. Le piace sperimentare combinazioni tra strumenti tradizionali e digitali e, in particolare, tra disegno e fotografia.

Al disegno ha affiancato per 10 anni l’attività di docente in un seminario di comunicazione visuale per la facoltà di moda di Rimini (Alma Mater Studiorum, Bologna). Tiene workshop in collaborazione con accademie ed enti di formazione nell’ambito dell’illustrazione e scrive di libri e attività educative legate al disegno per il magazine online Occhiovolante. L’artista presenterà al centro culturale Venturini “La vita nascosta delle cose” che, attraverso la combinazione dei suoi disegni e storie con le fotografie di Fabio Gervasoni, gli oggetti si trasformano invitando il lettore a giocare con loro, a ribaltare il punto di vista consueto in favore della fantasia. “100 bambini” è un progetto nato per ricordare Gianni Rodari nell’anno in cui avrebbe compiuto 100 anni. Attraverso la combinazione tra fotografia e disegno, Marianna Balducci coinvolge i suoi lettori frugando tra le pagine del loro album di famiglia e inventando nuove storie per fare una rivoluzione che è un tributo all’infanzia di ciascuno di noi. Si tratta di 100 cartoline per giocare con le storie, per fare la conoscenza di bambini intraprendenti, fantasiosi, liberi, per i bambini di oggi, di ieri, di sempre. Un progetto collettivo nato sul web e diventato poi un’edizione limitata “in scatola” e una mostra.

Ecco gli orari di visita della mostra: lunedì 15-18:30; dal martedì al venerdì 9:30-12:30 e 15-18:30; sabato 9:30-12:30.