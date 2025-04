’Nel Senio della memoria’, camminata il 25 aprile

La grande camminata sugli argini del Senio torna venerdì 25 aprile: quest’anno, per celebrare l’80esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, per la prima volta partecipano alla camminata tutti e nove i Comuni della Bassa Romagna.

Il programma vede in scena anche quest’anno diversi protagonisti che come ormai da tradizione animeranno le tappe della camminata (otto in tutto, nei luoghi che hanno segnato la storia del fronte sul Senio in Bassa Romagna) tra narrazione, musica, spettacolo e cultura della memoria. Saranno tre le partenze a scelta: da Cotignola e Alfonsine, oppure per chi volesse partecipare in bici è organizzata una pedalata che partirà da Masiera.

Da Cotignola ritrovo alle 9 nella piazzetta Gino Zoli, concerto di iosonomoka, bracciante musicale di Castellarano (Re).

Da Alfonsine sempre alle 9 ritrovo davanti al museo della Battaglia del Senio con storie di partigiani, di preti e di memoria che va con Eugenio Sideri ed Enrico Caravita; visita alla mostra ’Ingredienti per un quadro: Giulio Ruffini e la metafisica della dittatura’. Per chi vuole pedalare, alle 10.30 ritrovo a Masiera (incrocio di via Confini a nord con via Sottofiume), accompagnati dall’associazione culturale Wartime Friends.

Alle 10 circa il gruppo partito da Cotignola raggiungerà il cippo dei Martiri del Senio, sul ponte della San Vitale a Lugo. L’Anpi di Lugo ricorda il partigiano Plac, Pietro Valentinotti, scomparso a 99 anni il 15 gennaio 2025. Seguirà il concerto con Daniele Di Bonaventura e il suo bandoneon, con Benedetta Tonnarelli che legge una lettera al babbo Sergio, venuto a mancare recentemente e che per tanti anni ha partecipato alla realizzazione della camminata.

Proseguendo, lungo l’argine di San Potito, ritorna il racconto in immagini del fronte, con la mostra di manufatti di riuso da oggetti bellici ’Dal fronte al focolare’ al centro civico, a cura dell’associazione Amici di San Potito. Lungo l’argine inoltre le staffette partigiane della compagnia Magazzino Fs, installazioni di Luigi Berardi, megafoni di pace che sussurrano poesie di Claudio Ballestracci e le casette per le lettere di Lino Benini.

Alle 12 i gruppi si ricongiungeranno a Borgo Pignatta, presso il cippo che ricorda le vittime della strage del 23 dicembre 1944 per l’orazione ’Lettere dal fiume ribelle’, di e con Elena Bucci accompagnata da Marco Zanotti. Dalle 13 ci si sposterà al vicino parco di Masiera per il pranzo conviviale, accompagnato dalla musica dei gruppi della scuola Arcangelo Corelli di Fusignano.

Tre opzioni per mangiare: menù completo a 20 euro; ridotto a 12 euro; vegetariano a 20 euro, prenotazione pranzo obbligatoria entro il 23 aprile solo su Eventbrite (www.eventbrite.it/e/biglietti-nel-senio-della-memoria-il-pranzo-a-masiera-2025-1277673007359). Per maggiori informazioni scrivere a bagnacavalloanpi@gmail.com.

Il ritiro per le prenotazioni dell’asporto è previsto esclusivamente dalle 11.30 alle 12. Al parco anche le bancarelle solidali di Anpi, Emergency, Aido, associazione Italia Cuba, Demetra, Libera, Ruota libera, associazione Un mosaico di idee.

Dopo pranzo il gruppo si rimetterà in cammino per raggiungere alle 15.15 il punto in cui le truppe alleate attraversarono il Senio, presso Fusignano, per il concerto contro le dittature iano Negrello. Alle 17 arrivo a Rossetta e concerto ’Capitoni Resistenti’ con Daniele Sepe, Sabba, Alessandro Morlando, Paolo Zamuner. Alle 18 merenda al parco offerta dalla popolazione di Rossetta e dall’associazione Amici di San Potito. Al termine, i partecipanti saranno riportati in corriera nel luogo di partenza; fermate ad Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano, Lugo. Il servizio navetta è gratuito.