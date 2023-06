Nel weekend gli angeli del fango In mille in fila per aiutare

Sono stati circa un migliaio gli angeli del fango che ieri mattina si sono registrati nei tre hub gestiti da Emergency a Faenza, alla Fiera, nel centro commerciale La Filanda e in quello nella Galleria della Molinella. "Oltre alle zone del centro – fanno sapere i volontari – vengono inviati anche nel forese, a seconda delle richieste dei residenti. Per lo più si lavora nelle cantine e nei garage, ma anche per ripulire le abitazioni ai piani più bassi". Ieri mattina una lunga fila di volontari armati di stivali, pale e secchi, si dispiegava dalla Galleria della Molinella fino al loggiato del Palazzo del Podestà per potersi registrare e poi ottenere le informazioni di dove recarsi. "Sappiamo – dicono ancora dall’hub di piazza del Popolo – che nei fine settimana gli angeli del fango aumentano esponenzialmente di numero e si mettono a disposizione. Solo nelle prime ore della mattinata ne abbiamo registrati circa quattrocento".

C’è chi arriva un po’ da ovunque, ma ovviamente a farla da padroni sono i volontari delle nostre zone che, potendo contare sul fine settimana, hanno deciso di regalare qualche ora del loro tempo ai faentini e alle loro necessità. "Noi – racconta uno dei ragazzi in fila, che rappresenta un nutrito gruppo di volontari – siamo delle Marche. Sappiamo bene di cosa parliamo dopo aver vissuto la tragica esperienza del terremoto del 2014. In quell’occasione arrivarono aiuti non solo da tutta Italia, ma anche da molti paesi d’Europa. Ci sembra il minimo poterci mettere a disposizione per dare una mano a chi ha bisogno in questo momento di grande difficoltà".

Un concetto ripreso anche dal primo cittadino, Massimo Isola, non solo nel corso della breve cerimonia del 2 giugno, ma soprattutto durante la visita del presidente Mattarella, quando il primo cittadino ha ringraziato pubblicamente l’enorme macchina della solidarietà che si era messa in moto sin dalla prima alluvione, quello della notte tra il 2 e il 3 maggio "ma che ancor di più – dicono da Emergency – si sta mostrando in queste settimane. Infatti, a distanza ormai di oltre 15 giorni, se i numeri sono scesi, un fenomeno fisiologico, siamo piacevolmente sorpresi di quanti continuino a registrarsi". Il numero di ieri, complice anche il weekend lungo della Festa della Repubblica, è pari a quello del venerdì "e sicuramente replicheremo anche domani (oggi, ndr)", concludono i volontari.

s.s.