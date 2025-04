Nel weekend la città si trasforma in un giardino. Ravenna in fiore colora due piazze

Sabato, domenica e lunedì, nel cuore del weekend di Pasqua, Ravenna si trasforma in un giardino fiorito a cielo aperto: Ravenna in Fiore approda in piazza del Popolo e piazza XX settembre per uno degli appuntamenti più attesi della primavera, organizzato da Piazze in Fiore con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Un’esplosione di colori e profumi con i migliori floricoltori italiani che porteranno in città piante fiorite, esemplari rari, aromatiche in oltre 200 varietà, fioriture stagionali, tropicali ed esotiche, kokedama, cactus, agrumi, ulivi, grandi piante da giardino, piante da frutto e piante da collezione. Tra le protagoniste: ortensie, dipladenie, surfinee, bouganville e la spettacolare sterlizia, detta anche uccello del paradiso.

Non mancheranno piante curiose come l’erba oliva, il fiore elettrico, il nasturzio. Un’occasione unica per acquistare direttamente dai produttori, ricevere consigli, scoprire nuove varietà e vivere l’atmosfera primaverile nel centro storico.