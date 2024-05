Nella diretta del Giro nessuno striscione:: "Ci siamo rimasti male"

I cittadini di Sant’Agata, e soprattutto i membri del comitato ’17 maggio 2023. Io non dimentico’ non riescono a far pace con un taglio televisivo che ha letteralmente eliminato, nella messa in onda, le immagini relative al passaggio nella località del Giro d’Italia. Una tappa, quella di venerdì scorso partita da Riccione per arrivare a Cento passando per le località vittime degli allagamenti, che aveva proprio il compito di omaggiare le comunità colpite dall’alluvione dello scorso anno. A Sant’Agata, la più colpita nell’area della Bassa Romagna sia per i danni materiali riportati sia in termini di perdite umane – ricordiamo infatti che in quel tragico 17 maggio 2023 persero la vita Giovanni Sella e Neride Pollini –, ad accogliere i ciclisti c’erano gli striscioni con il logo del comitato e la scritta ’Mai più’. Quelle immagini però nessuno le ha viste. Appena i ciclisti hanno superato il culmine del ponte è stato dato spazio alla pubblicità. Poi le immagini sono riprese quando ormai anche l’ultimo atleta aveva superato il centro, lasciandosi dietro ogni possibile rimando al contenuto degli striscioni. "Ci siamo rimasti male" dicono in tanti.

m.s.