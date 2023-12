Nella saletta espositiva di Castello si parla di federalismo libertario

‘Il federalismo libertario tra storia e presente. Da Proudhon al confederalismo democratico in Kurdistan’ è il titolo dell’incontro in programma oggi alle 14.30 nella saletta espositiva di via Emilia Itnerna 90 a Castel Bolognese. A organizzare è l’ssociazione delle Amiche e degli Amici della Biblioteca Libertaria Armando Borghi’, in collaborazione con la Biblioteca comunale ‘Luigi Dal Pane’ e con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese. Per informazioni sull’evento e altre iniziative si può chiamare il numero di telefono 0546.55501 o scrivere una mail all’indirizzo bibliotecaborghi1916@gmail.com.