Nell’Area Settebello atmosfere gitane e Patrizia Deitos

L’Area Settebello Eventi a7b si prepara ad accogliere nel giardino di via Roma 70 a Rimini due appuntamenti musicali da non perdere. Due concerti, atmosfere diverse, un’unica promessa: regalare al pubblico emozioni autentiche e musica di qualità. Il primo appuntamento è domani alle 21 con La Mala Reputación, un trio dal sound travolgente che fonde i ritmi caldi della rumba e della cumbia con le sonorità gitane e influenze orientali. Nato in Messico, il gruppo nasce con l’intento di creare una fusione esplosiva di culture e ritmi, portando in scena tutta l’energia della musica popolare latinoamericana. Dopo un anno di concerti, la band approda in Italia e dà vita a una nuova versione acustica del progetto, mantenendo intatta la sua vocazione multietnica e senza confini. Sul palco Julia Filippo – canto e fisarmonica, Giuseppe Ceci – chitarra, Sergio Masula – percussioni. Un viaggio musicale che unisce la passione gitana, la gioia della rumba e le vibrazioni della cumbia per un’esperienza coinvolgente e festosa.

La seconda serata, venerdì prossimo sempre alle 21, vedrà protagoniste due artiste straordinarie: la violinista Desislava Kondova e la cantante Patrizia Deitos, in un duo raffinato che attraversa il pop, il jazz e la musica d’autore internazionale. Desislava Kondova, violinista bulgara di fama europea, è stata primo violino in prestigiose orchestre internazionali. Ha collaborato con artisti come il gruppo Chicago, Janey Clewer e Bruce Gaitsch – legati a icone del calibro di Madonna, Ray Charles, Elton John, Cher – ed è presente in numerose colonne sonore per film italiani e bulgari. Patrizia Deitos, ex top model e voce elegante, ha calcato i palchi di tutto il mondo. Finalista al Concorso di Castrocaro e all’Accademia di Sanremo, si è esibita con l’Orchestra di Demo Morselli, i Platters, i Gipsy King, e ha aperto i concerti italiani di Dionne Warwick. Un incontro tra due mondi artistici, per un’esibizione intensa e sofisticata. L’ingresso è libero.