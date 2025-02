"Nelle ex colonie alloggi per i giovani"

A pochi mesi dalle elezioni amministrative è stato tracciato un progetto di rilancio: dai piccoli interventi di manutenzione, passando dalle opere pubbliche fattibile fino ai progetti per sognare in grande tra colonie, porto, saline e molto altro. Di questo ha parlato il sindaco Mattia Missiroli nell’incontro pubblico di giovedì sera ai Magazzini del sale. Al centro progetti per il futuro e la crescita della città e ad ascoltarlo c’erano oltre 200 persone. "La nostra volontà è quella di mantenere un rapporto franco con i cittadini, creando un dialogo sincero e aperto, capace di costruire insieme una Cervia ancora più accogliente, dinamica e sostenibile" ha spiegato il sindaco in apertura della serata.

Cinque i punti toccati, particolarmente sentiti dalla città: riqualificazione delle colonie, porto, sport, nuovo Garage Europa a Milano Marittima e rilancio delle saline. Per tutti è previsto un obiettivo. Dal Garage Europa, che potrebbe diventare un parcheggio interrato con auditorium con affaccio sul mare, alle colonie di Pinarella e Tagliata, che ben si potrebbero prestare a diventare alloggi per chi non ha dimora o appartamenti a prezzi calmierati per i giovani cervesi che si spostano nel forese perché in città le case "costano 5.000 euro al metro quadro. Non possiamo rendere Cervia una città di seconde case. Dobbiamo tenere qui i nostri giovani" ha rimarcato il sindaco.

Sul fronte del turismo, la forza della città sta nel numero di camere. Per questo "noi abbiamo una forza che altre città non hanno. Siamo in grado di ospitare grandi eventi sportivi perché siamo tra le città italiane con il maggior numero di camere" ha proseguito in sindaco. Anche sul fronte delle manutenzioni "abbiamo predisposto un piano di interventi mai realizzato prima e vogliamo pensare in grande". Missiroli, poi, ha sottolineato l’importanza di un approccio che valorizzi non solo il centro cittadino, ma tutto il forese, includendo una rete di piste ciclabili strategica per una mobilità sostenibile e una fruizione attiva e rispettosa delle risorse ambientali, ispirandosi e attuando il modello di parco urbano proposto dall’ex sindaco Medri.

Il sindaco, infine, ha evidenziato la coerenza del programma con i progetti già avviati, in particolare con le opere finanziate dal Pnrr: il restyling di viale Italia, la nuova sede di CerviaAmbiente a Milano Marittima, il Museo delle Acque e l’Anello del Sale. Questi interventi non sono solo progetti isolati, ma tasselli di un disegno più ampio che vede la rete ciclabile della salina integrarsi con il piano di valorizzazione delle saline e la Città dello Sport confluire nella nuova sede di CerviaAmbiente. "Vogliamo una Cervia che guardi al futuro con ambizione, ma senza dimenticare i suoi valori e la sua storia. Lavoreremo con determinazione per realizzare una città che sappia crescere economicamente e socialmente, con un occhio di riguardo sempre rivolto verso l’anello più debole della catena", ha concluso Missiroli.

Ilaria Bedeschi