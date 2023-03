Nell’ex lazzaretto le collezioni recuperate da Vittorio Montanari

Sono diversi i modi per avvicinare la gente alla storia della propria città e Vittorio Montanari, dipendente in pensione del nostro Comune, ne ha scelto uno tutto speciale ma assai efficace. Periodicamente, infatti, nella sede dell’ex Lazzaretto in Via Sant’Alberto 74 (oggi centro sociale ’Le Rose’) espone pezzi delle sue collezioni da lui pazientemente recuperati e salvati da una sicura dispersione.

In questi giorni, e fino alla prossima settimana, lo spazio espositivo è dedicato a Giuseppe e Luigi Rava, due figure importanti della storia di Ravenna. Luigi Rava (1860-1938), del quale è messo in mostra un bellissimo ritratto, è stato sindaco di Roma, presidente nazionale della Dante Alighieri, vice presidente della Cassa di Risparmio e più volte ministro del Regno d’Italia e come Ministro dell’agricoltura promulgò nel 1905 la prima legge italiana di protezione di un bene ambientale, nella fattispecie della nostra pineta. Meno conosciuto Giuseppe (1834-1879), padre di Luigi, definito da Lorenzo Miserocchi "cittadino benemerito". Fu ragioniere del Comune, consigliere comunale e provinciale e professore di Ragioneria all’Istituto tecnico. Consigliere della Cassa di risparmio, Giuseppe Rava fu anche un appassionato di scienze, in particolare di matematica e astronomia. Nella bacheca espositiva sono in mostra alcuni suoi preziosi manoscritti che per la prima volta vengono esposti: ’Elementi della scrittura doppia’, un metodo di tenere i registri dei conti che, essendo nato in Italia, era definito ’Metodo italiano’, e un ’Saggio di carattere moderno’.

f.g.