Nello Cristianini ed Helena Janeczek. Che coppia oggi a Lugo

Oggi ScrittuRa Festival a Lugo inizia alle 17 al Chiostro del Carmine con la filosofa Lucrezia Ercoli e lo “Lo spettacolo del male. Da Squid Game al True crime: perché abbiamo bisogno di mostri” (Ponte alle Grazie). La violenza è dappertutto e noi siamo inevitabilmente attratti dalla sua rappresentazione.

Di questo bisogno si sono occupate la letteratura, l’arte, la filosofia e la psicanalisi. Il cinema e le serie tv hanno riconfigurato i codici espressivi con cui ci viene raccontata la crudeltà umana: l’accostamento conturbante di musica classica e brutalità nelle memorabili sequenze di “Arancia meccanica” o la corsa frenetica per la sopravvivenza in “Squid Game” sono solo alcuni degli esempi attraverso cui la filosofa Lucrezia Ercoli analizza il complesso rapporto tra il male e il suo doppio, la sua immagine.

Si prosegue, sempre al Chiostro del Carmine alle 18.30 con la scrittrice Premio Strega Helena Janeczek e “Il tempo degli imprevisti” (Guanda) in dialogo con Giuditta Lughi. Cosa rimane del Novecento? Ci siamo davvero lasciati per sempre alle spalle i suoi sogni, le lotte, le ombre? È sul filo di queste domande che si muove la scrittura di Helena Janeczek, il suo talento nell’indagare le vite di personaggi normali che, incrociando i grandi rovesciamenti della Storia. Ripercorrendo gli inizi del secolo scorso alla ricerca di storie marginali, solo in parte note, conosciamo le sorelle Zanetta, maestre arrivate nella Milano dei fermenti per l’Expo del 1906, che aderiscono ai sogni socialisti per poi vedersi, la più giovane, arrestata per disfattismo negli anni subito successivi a Caporetto.

La serata si chiude al Pavaglione alle 21 con Nello Cristianini e “Machina Sapiens” (Il Mulino) in dialogo con Matteo Cavezzali. Le macchine possono pensare? Questa domanda inquietante, posta da Alan Turing nel 1950, ha forse trovato una risposta: oggi si può conversare con un computer senza poterlo distinguere da un essere umano.