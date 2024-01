Nello stesso palazzo un suicidio nel 2018

Il 27 giugno di sei anni fa il palazzo in via Dradi fu teatro di un’altra tragedia. Quel giorno, dall’ultimo piano dell’edificio, si buttò nel vuoto una donna di 50 anni, romagnola. A dare

l’allarme furono alcuni condomini, allarmati da quel tonfo improvviso e che subito notarono il corpo disteso sull’erba del cortile interno, in posizione supina. Sul posto intervennero i sanitari del

118 e i carabinieri, subito al lavoro per fare luce sull’accaduto e chiarire i risvolti della vicenda. Si

sa che ai piani alti del palazzo

spesso si registrano intrusioni di giovani e persone che non vivono lì. Fu quello il caso dell’episodio dell’estate del 2018. In via Dradi intervennero il medico legale, dopo una prima sommaria ispezione cadaverica e il medico di base che seguiva la donna, che fornì

chiarimenti ai militari, i quali imboccarono subito l’ipotesi del suicidio. Un brutto precedente che ieri è tornato alla mente di qualche residente della zona, che non ha dimenticato quanto accaduto quel pomeriggio. Un giorno tragico, quel 27 giugno. Sempre quel giorno infatti il corpo di un ultraottantenne, sempre suicida, venne

rinvenuto dai sommozzatori in

mattinata nel canale Candiano.

L’uomo aveva lasciato l’auto nelle vicinanze. La sagoma è stata scorsa in acqua da alcuni passanti, che diedero l’allarme, con conseguente intervento sul posto della polizia.