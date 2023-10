Nell’ufficio del giudice di Pace: "Faceva la spesa durante l’orario". Assolto cancelliere 51enne

La pubblica accusa gli contestava diversi episodi relativi ad altrettante uscite dal lavoro non giustificate. Fatti collocati tra il 5 e il 20 marzo 2020, per un totale di 101 minuti, per i quali il viceprocuratore onorario Katia Ravaioli aveva chiesto la condanna a 5 mesi e 400 euro di multa per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, ovvero il ministero della Giustizia. Nel primo pomeriggio di ieri il giudice Federica Lipovsceck ha invece assolto l’imputato - un 51enne cancelliere d’udienza del Giudice di Pace - con la formula del II comma, quella cioè usata per indicare che le prove erano insufficienti o contraddittorie. Entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni della decisione.

Comprensibilmente soddisfatto il diretto interessato: l’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Dalla Valle, il 2 aprile 2020 era stato interdetto per sei mesi dalla professione proprio in ragione delle contestazioni mosse: misura cautelare poi annullata dal Riesame in quanto ritenuta in buona sostanza eccessiva.

Secondo quanto delineato dalla procura, attraverso raggiri consistiti nell’attestare falsamente la presenza in ufficio, omettendo la timbratura all’uscita del cartellino marcatempo, l’uomo aveva più volte lasciato il lavoro per ragioni di natura personale. Ovvero per fare la spesa in un vicino punto vendita di viale Alberti. In tal modo si sarebbe procurato un ingiusto profitto costituito da una corresponsione non dovuta. L’indagine era scattata a febbraio 2020 sulla base di segnalazioni di avvocati. Altre segnalazioni erano giunte dall’allora presidente del tribunale, Roberto Sereni Lucarelli, e da una responsabile amministrativa sempre del Giudice di Pace.

La difesa, anche attraverso una memoria depositata prima della sentenza, ha invece sempre sostenuto che non vi fosse stato nulla di illecito nel comportamento del 51enne.

Nel dettaglio, le sue non erano state fughe dal lavoro per fare la spesa: ma legittime pause caffè oltre gli orari di apertura al pubblico, legate al fatto che dentro a quegli uffici non ci fosse la macchinetta. Inoltre avrebbe pesato sull’immagine anche il clima avverso nei confronti dell’indagato in una sorta di preventivo livore nelle segnalazioni che avevano alimentato le verifiche e che, tra atteggiamenti di poca cortesia e poco collaborativo, non avevano valenza penale. L’imputato, pur essendo figura apicale, non aveva invece, sempre per la difesa, mai approfittato della sua posizione per fare ciò che non avrebbe dovuto.