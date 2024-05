Neonato morto in ospedale: “Arresto cerebrale, ignoto il tipo d’infiammazione”

Ravenna, 17 maggio 2024 – La lettera di dimissioni era già pronta, sarebbero tutti tornati a casa di lì a poco. E invece quel bimbo era morto ad appena 48 ore dal parto dopo essersi sentito male tra le braccia della mamma. Secondogenito di una casalinga 25enne, la sua era stata una gestazione normale portata a termine dopo 39 settimane e sei giorni. Un mistero, il suo decesso, solo parzialmente risolto dalla consulenza voluta dalla procura. Il piccolo era improvvisamente venuto a mancare per un “arresto irreversibile di tutte le funzioni cerebrali” legato a una “emorragia intraparenchimale di origine non altrimenti specificabile”. Forse una lesione che aveva preceduto di 4-6 giorni il parto. Di fatto, “non si ravvisano profili di responsabilità” nei sanitari “che ebbero ad assistere il piccolo nella fase di degenza, né il 12 febbraio 2023”, data della morte”.

È quanto si legge nelle conclusioni dei due esperti - il medico legale Mauro Pesaresi e il neonatologo Virginio Carnielli - incaricati nell’ambito del fascicolo per omicidio colposo aperto contro ignoti dal pm Silvia Ziniti. Il bimbo era venuto alla luce verso le 9 di venerdì 10 febbraio dell’anno scorso. Parto naturale senza complicazioni. I parametri alla nascita erano buoni e la madre stessa era in buone condizioni tanto che il bimbo aveva da subito cominciato con le poppate. Dato che tutto procedeva per il meglio, dal reparto avevano deciso di dimetterlo dopo un paio di giorni. E così la domenica successiva, il padre – impiegato in un ristorante ravennate – si era recato in ospedale per portare a casa tutti i suoi cari. Ed era stato proprio lui, mentre lo stava trasferendo dalla culla all’ovetto, ad accorgersi che il piccolo aveva inspiegabilmente cominciato a stare male: prima il battito anomalo e poi i conati. Quindi un ultimo respiro più profondo e poi nulla più.

Le ostetriche e il rianimatore si era subito attivati: ma nemmeno i successivi 35 minuti di tentativi di rianimazione avevano sortito effetti. Le loro condotte - prosegue la relazione - non hanno evidenziato aspetti “clinico-assistenziali censurabili”. E pure il parto era avvenuto “nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle raccomandazioni vigenti”.

Come dire che nessuno avrebbe potuto intuire ciò che di lì a poco si sarebbe manifestato. Un ictus perinatale che potrebbe essere stato provocato da un “evento manifestatosi in sede intra-uterina” e diventato “clinicamente evidente” solo a un soffio dalle dimissioni pur in un neonato che all’apparenza era “sano e in buone condizioni generali”. Una condizione molto rara che, salvo sorprese, potrebbe giuridicamente esaurirsi in una richiesta di archiviazione del fascicolo.