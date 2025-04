’Nephesh’, quando l’arte va al cimitero

Nata da una richiesta di Azimut, e realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la performance “Nephesh - proteggere l’ombra”, dopo l’emozionante debutto di ottobre nell’ambito del Prologo a La Stagione dei Teatri, torna a percorrere i viali silenziosi del Cimitero di Ravenna da oggi al 13 aprile. Se in autunno il riscontro era stato talmente alto da non riuscire a soddisfare tutte le richieste pervenute, da oggi si potrà cogliere l’opportunità di immergersi nella riflessione sul rapporto tra vita e morte e sul tempo che ancora abbiamo a disposizione partecipando alla performance, che viene ora nuovamente presentata come evento speciale nell’ambito de La Stagione dei Teatri grazie alla collaborazione tra Ravenna Teatro e Trail Romagna.

“Nephesh - proteggere l’ombra” non è uno spettacolo e non è una visita guidata del cimitero. È un’esperienza intima e collettiva, una drammaturgia sonora che “avvolge” i partecipanti, conducendoli in un itinerario sospeso tra memoria e presente. Ideata e diretta da Alessandro Renda, attore e regista e membro delle Albe, e scritta insieme allo scrittore Tahar Lamri, la performance intreccia racconti e immagini che si muovono tra vita e morte, leggende e storie personali, architetture e fotografie, e si trasforma in un invito a proteggere ciò che resta invisibile agli occhi: le ombre, i legami, il respiro stesso del tempo.

Venti spettatori alla volta, dotati di cuffie (il lavoro sonoro è a cura di Francesco Tedde e Cecilia Pellegrini di Antropotopia), cammineranno attraverso un tragitto sorprendente tra tombe, lapidi, statue e fotografie. Le parole, sussurrate, diventeranno compagne di viaggio.

L’evento avverrà nel rispetto del luogo, durante le consuete aperture del cimitero, senza disturbare chi lo frequenta. “Nephesh – Proteggere l’Ombra” è in programma da oggi al 13 aprile alle 18 (sabato 5 e sabato 12 ore 6). Posti limitati, prevendita online sul sito di Ravenna Teatro o il giovedì 16-18 alla biglietteria del Teatro Rasi. Durata 105 minuti. Il cimitero di Ravenna si trova in via Cimitero 166. Sarà possibile incontrare Renda e Lamri alla Libreria Scattisparsi in via Sant’Agata 8, sabato 12 aprile alle 18.