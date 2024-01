"Nessun consigliere l’ha invitata". Polemica Ancarani-Bagnara

Duro botta e risposta tra Alberto Ancarani (Forza Italia) e Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa. Motivo del contendere il fatto che Bagnara fosse stata invitata in commissione Pari opportunità in Consiglio comunale in qualità di esperta. "Ho accettato di partecipare – spiega Bagnara - come presidente di Linea Rosa, associazione che opera da oltre trent’anni al fianco delle donne maltrattate". Solo che Ancarani, sulla base del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, ha detto a Bagnara di non essere stata invitata da nessun consigliere e, di fatto, l’ha costretta ad abbandonare la commissione.

"Un’occasione mancata per lavorare insieme su prevenzione e il contrasto alla violenza di genere", attacca Bagnara. Da parte sua Ancarani ricorda come a seguito dell’esposizione della bandiera di Israele a Palazzo Merlato dopo gli eventi del 7 ottobre 2023, un comunicato a firma "Casa delle Donne di Ravenna" (di cui Linea Rosa fa parte) si fosse scagliato contro questa scelta ingerendosi in "una libera decisione degli organi politici legittimamente eletti di questa città"; Casa delle Donne, peraltro, è "finanziata dal Comune di Ravenna attraverso la cessione gratuita di un immobile in via Maggiore" con utenze a carico del Comune, di fatto "usato per fare propaganda politica contro lo stato di Israele. Per non dire poi che ad Ancarani è stato chiesto di "ritirare un comunicato stampa politico che replicava ad un comunicato stampa altrettanto politico della stessa Casa delle Donne" senza che "nessun esponente della maggioranza abbia espresso solidarietà per l’incredibile atto fascista di voler zittire un consigliere comunale di opposizione da parte di un’associazione finanziata dal Comune".

Bagnara, richiesta di prendere le distanze dal comunicato di Casa delle Donne si sarebbe limitata a sostenere "di avere comunicato ‘a chi di dovere’ la sua presa di distanza dalla "Casa delle Donne". Infine Ancarani chiede di sapere se via stata una formale presa di distanza di Linea Rosa OdV dalla Casa delle Donne e se vi sia la volontà di "cessazione dei rapporti con la stessa" e "quali associazioni abbiano sede o rapporti con l’Associazione Libere donne titolare del rapporto di comodato gratuito dell’immobile e delle utenze di via Maggiore" e quanto spenda il Comune.

Giorgio Costa